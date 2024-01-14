Инженер рассказал об отсутствии у сгоревшего склада Wildberries паспорта объекта

Инженер, эксперт в сфере строительства Сергей Бакин рассказал 14 января в беседе с «Известиями», что сгоревший в Санкт-Петербурге склад Wildberries имел статус объекта незавершенного строительства и функционировал без паспорта.

По словам специалиста, отсутствие паспорта у объекта позволяет собственнику не платить налоги за помещение. Кроме того, в таких случаях не предусматриваются проверки безопасности.

«Объект у нас имеет статус незавершенного строительства, в принципе никакие проверки здесь не предусмотрены, потому что идет стройка. Как паспорт у человека: есть паспорт — человек дееспособен. Так же и тут: есть паспорт ввода в эксплуатацию, тогда есть налоги, есть продажи, всё остальное с этим связанное», — объяснил эксперт.

Бакин также указал, что пожарные службы ставят подписи о прохождении проверок безопасности только после официального ввода объекта в эксплуатацию. Перед этим, как правило, должны быть смонтированы пожарная сигнализация, эвакуационные проходы, пожарные двери. Но этот этап так и не наступил.

«Объект имеет статус незавершенного строительства — это объект, который не введен в эксплуатацию. Почему не введен? Сказать сложно», — добавил он, указав, что пожарные проверяют здания определенной категории, к которой склад не относился.

Подробнее о ситуации смотрите в это воскресенье, 14 января, в «Итоговой программе» с Петром Марченко на канале РЕН ТВ в 23:00.

Пожар на складе в Санкт-Петербурге произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением.

Тогда же в пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за утраченные товары. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. Позже сообщалось об открытии нового склада через неделю.

Позднее 14 января корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью в течение дня не получается. Кроме того, издание показало кадры последствий пожара на складе. На них можно увидеть, что вся постройка выгорела.

В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело.