«Известия» показали новые кадры последствий пожара на складе Wildberries

Новые кадры последствий пожара на складе интернет-магазина Wildberries в Санкт-Петербурге 14 января показали «Известия».

Судя по видео, складское помещение полностью выгорело. От него остались несущие конструкции и выгоревшие обломки.

Пожар на складе в Пушкинском районе города произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м.

Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Тогда же в пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

Позднее, 14 января, корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью пока что не получается. Журналист добавил, что есть три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Точная причина выясняется.

В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).