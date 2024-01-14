Wildberries не смогла связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада в Петербурге
Компания Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время пожара, при этом не удалось установить контакт с 54 людьми. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил источник «Известий».
Ранее в этот день Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников сотрудников склада в Пушкинском районе города. Число людей, связь с которыми установлена, растет.
Источник «Известий» также сообщил, что на складе, где произошел крупный пожар, остаются очаги тления в завалах. Общая площадь горения по состоянию на 17:40 мск составляла 300 кв. м.
Пожар на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
Тогда же в пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. Позже сообщалось об открытии нового склада через неделю.
Позднее 14 января корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью в течение дня не получается. Журналист добавил, что есть три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Точная причина выясняется.
В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).