Выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера поселили в отеле

Выдворенного из Латвии 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова поселили в отеле в Калининграде. По информации «Известий», он проживает там с сыном.

Отмечается, что он находится там со своим сыном. Кроме того, они планируют перевезти из Латвии супругу пенсионера в скором времени.

Ранее, 13 января, Катков прибыл в Калининград. Перед этим его встретили на границе Псковской области. В России мужчину поприветствовал губернатор региона Михаил Ведерников, который пообещал сделать всё возможное, чтобы пенсионер чувствовал себя как дома.

Сам Катков рассказал «Известиям», что Латвия поддается внешнему влиянию и сталкивает между собой людей, а сами латыши не хотят конфликта. Он также сказал, что нынешняя ситуация в республике заставляет его переживать за всех людей, которые окружали его все годы жизни в республике.

82-летний Борис Катков — военный пенсионер, председатель Ассоциации латвийско-российского сотрудничества. В Латвии он проживал вместе с супругой, детьми и внуками, однако теперь им придется покинуть республику по решению властей.

Ранее, 10 января, временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков заявил, что ситуация с соблюдением прав россиян, которые в настоящее время проживают в стране, обстоит крайне остро. По его словам, местная миграционная служба уже начала аннулировать постоянные виды на жительство (ВНЖ) у россиян, не успевших вовремя выполнить требования нового закона.

До этого, 4 января, управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

28 декабря Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря.