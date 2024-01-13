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Пенсионер Катков рассказал «Известиям» о нежелании латышей конфликтовать с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Латвию пытаются привести к конфликту с Россией, однако сами латыши этого не желают. Такое мнение «Известиям» высказал военный пенсионер Борис Катков, накануне депортированный из Латвии за «угрозу национальной безопасности государства».

«Латыши не желают [конфликтовать]. Многие латыши, с которыми я встречаюсь, и мои друзья тоже переживают. Но, к сожалению, нет политической силы в Латвии, которая стояла бы на стороне российских союзников», — рассказал Катков.

Помимо этого, он предположил, что Латвия поддается внешнему влиянию, под которым делает все, чтобы столкнуть людей в конфликте. Пенсионер сказал, что нынешняя ситуация в республике заставляет его переживать за семью и всех людей, которые окружали его все годы жизни в стране.

Катков поделился, что надеялся прожить жизнь без военных конфликтов, так как его отец стал жертвой одного из них. Он погиб под Одессой, был «замучен бандеровцами», рассказал военный пенсионер.

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82-летний Борис Катков — военный пенсионер, председатель Ассоциации латвийско-российского сотрудничества. В Латвии он проживал вместе с супругой, детьми и внуками, однако теперь им придется покинуть республику по решению властей.

Накануне, 13 января, выдворенного из Латвии Каткова встретили на границе Псковской области. В России его поприветствовал губернатор региона Михаил Ведерников, который пообещал сделать все возможное, чтобы пенсионер чувствовал себя как дома.

Ранее в этот день в посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой российского пенсионера из страны. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Помимо этого, решение властей Латвии нарушает сразу несколько правовых актов, и, более того, этот приговор совершенно бесчеловечен.

До этого, 12 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. В настоящее время, по ее сведениям, власти Латвии намерены выдворить из страны 1167 человек в рамках репрессивного миграционного закона, реализуемого Ригой.

4 января управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

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