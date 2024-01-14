В Японии на острове Суваносэ произошло извержение вулкана

На западе Японии на острове Суваносэ произошло извержение вулкана и выброс вулканических пород в радиусе около 1 км. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщает телеканал NHK.

Остров Суваносэ расположен в 270 км к югу от крупного города Кагосима. В настоящее время на нем проживают 84 человек, поселение находится всего в 4 км от вулкана. Японское метеорологическое агентство (JMA) призвало граждан быть осторожными.

По информации Kyоdo, метеорологическое агентство Японии подняло до третьего уровень опасности в результате извержения — это означает запрет подъема на гору.

Сведений о пострадавших и разрушениях на острове не поступало.

Ранее, 17 июля, в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. Он считается одним из самых активных в стране. JMA выпустило рекомендации для жителей района в случае выпадения пепла.