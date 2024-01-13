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ВС РФ нанесли групповой удар с применением «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
Сюжет:

Экс-советник Кучмы высмеял заявления властей Украины об экономическом росте

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия ракетами уничтожает объекты ВПК на Украине
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Заявления властей Украины о «грандиозном росте» экономики страны — вранье, так как ракетные удары ВС РФ уничтожают объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), а миллионы украинцев выехали в другие страны, заявил 13 января в блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что точечные удары российской армии «выбивают» критически важные объекты инфраструктуры.

«Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям», — заявил Соскин.

На этом фоне, отметил он, заявления украинских чиновников об экономическом росте на Украине смешны.

«Врать-то зачем? Как она может расти, если <…> миллионы людей выехали, уничтожены десятки тысяч предприятий? Где у вас рост ВВП?» — задался риторическими вопросами Соскин.

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13 января Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповые удары по украинским военно-промышленным объектам, производящим снаряды разного калибра. По данным ведомства, пораженные объекты также производили беспилотники.

11 января, несмотря на процветание экономики Украины, президент страны Владимир Зеленский заявил, что в США осталось более 70% всех денег, которые были выделены на помощь Украине. Он отметил, что Республиканская партия США и конкретно кандидат в президенты губернатор Флориды Рон Десантис ставят под удар благосостояние украинских пенсионеров, так как в стране сейчас не хватает бюджетных средств на выплату им пенсий.

8 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Кулеба добавил: если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

1 января президент России Владимир Путин заметил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он напомнил, что руководители страны ездят с протянутой рукой и «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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