Заявления властей Украины о «грандиозном росте» экономики страны — вранье, так как ракетные удары ВС РФ уничтожают объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), а миллионы украинцев выехали в другие страны, заявил 13 января в блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что точечные удары российской армии «выбивают» критически важные объекты инфраструктуры.

«Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям», — заявил Соскин.

На этом фоне, отметил он, заявления украинских чиновников об экономическом росте на Украине смешны.

«Врать-то зачем? Как она может расти, если <…> миллионы людей выехали, уничтожены десятки тысяч предприятий? Где у вас рост ВВП?» — задался риторическими вопросами Соскин.

13 января Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповые удары по украинским военно-промышленным объектам, производящим снаряды разного калибра. По данным ведомства, пораженные объекты также производили беспилотники.

11 января, несмотря на процветание экономики Украины, президент страны Владимир Зеленский заявил, что в США осталось более 70% всех денег, которые были выделены на помощь Украине. Он отметил, что Республиканская партия США и конкретно кандидат в президенты губернатор Флориды Рон Десантис ставят под удар благосостояние украинских пенсионеров, так как в стране сейчас не хватает бюджетных средств на выплату им пенсий.

8 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Кулеба добавил: если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

1 января президент России Владимир Путин заметил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он напомнил, что руководители страны ездят с протянутой рукой и «клянчат лишний миллион долларов».