Республиканская партия США и конкретно кандидат в президенты, губернатор Флориды Рон Десантис ставят под удар благосостояние украинских пенсионеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Риге, проведенной во время его визита в Латвию. Запись пресс-конференции опубликована на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в четверг, 11 января.

Зеленский сказал, что Десантис по причине своей молодости не может понять, насколько тяжело приходится пенсионерам в стране, где проводятся военные действия.

«Они [республиканцы] и такие, как он, отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины», — цитирует его «РИА Новости».

Зеленский также заявил, что в США осталось более 70% всех денег, которые были выделены на помощь Украине. По его словам, эти деньги получали в том числе и американские пенсионеры.

Он напомнил, что на Украине проживает около 12 млн человек пенсионного возраста. Если не обеспечить их пенсиями, они погибнут. Задержки с предоставлением финансовой помощи от союзных государств в таких условиях становятся фатальными, предупредил Зеленский.

В этот же день Зеленский прибыл в Латвию с визитом. Он встретился с президентом этой страны Эдгаром Ринкевичем, который объявил о передаче Украине нового пакета помощи, включающего в себя гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства, а также другое оружие и снаряжение.

Ранее, 4 января, Десантис обвинил президента США Джо Байдена в неспособности назвать американским гражданам конечную цель поддержки Украины. По его словам, приоритетами для США являются защита собственной границы и Китай, в то время как эту реальность Белый дом попросту игнорирует, отправляя «ужасно много денег» Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.