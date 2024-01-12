Реклама
Прямой эфир
Мир
Экспорт бананов из Эквадора в Россию не пострадает по вине беспорядков
Мир
Пентагон сообщил о 130 атаках на военные базы США на Ближнем Востоке за три месяца
Мир
Байден подтвердил атаки США и союзников по объектам хуситов в Йемене
Мир
Госдепартамент США одобрил продажу Косово ракет Javelin
Мир
В СМИ сообщили о намерении США и Великобритании атаковать хуситов в Йемене
Мир
В Латвии заявили о передаче Украине нового пакета помощи
Экономика
Валютные кредиты населения упали до минимальных 47 млрд рублей
Мир
Кандидат в президенты Финляндии отказался от политических контактов с РФ
Общество
В Дагестане задержали двух избивших и ограбивших пожилую пару мужчин
Общество
Генпрокурор РФ Краснов поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником
Общество
Объем деструктивного контента в РФ вырос вдвое в 2023 году
Мир
Посольство дало рекомендации находящимся в Эквадоре россиянам
Мир
Трамп выступил с заключительным словом в суде
Мир
СМИ сообщили о начале военной операции США и Британии против хуситов в Йемене
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником
Сюжет:

Зеленский обвинил республиканцев в отсутствии денег на пенсии на Украине

0
Фото: Global Look Press/Frank Hammerschmidt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Республиканская партия США и конкретно кандидат в президенты, губернатор Флориды Рон Десантис ставят под удар благосостояние украинских пенсионеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Риге, проведенной во время его визита в Латвию. Запись пресс-конференции опубликована на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в четверг, 11 января.

Зеленский сказал, что Десантис по причине своей молодости не может понять, насколько тяжело приходится пенсионерам в стране, где проводятся военные действия.

«Они [республиканцы] и такие, как он, отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины», — цитирует его «РИА Новости».

Зеленский также заявил, что в США осталось более 70% всех денег, которые были выделены на помощь Украине. По его словам, эти деньги получали в том числе и американские пенсионеры.

Он напомнил, что на Украине проживает около 12 млн человек пенсионного возраста. Если не обеспечить их пенсиями, они погибнут. Задержки с предоставлением финансовой помощи от союзных государств в таких условиях становятся фатальными, предупредил Зеленский.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

В этот же день Зеленский прибыл в Латвию с визитом. Он встретился с президентом этой страны Эдгаром Ринкевичем, который объявил о передаче Украине нового пакета помощи, включающего в себя гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства, а также другое оружие и снаряжение.

Ранее, 4 января, Десантис обвинил президента США Джо Байдена в неспособности назвать американским гражданам конечную цель поддержки Украины. По его словам, приоритетами для США являются защита собственной границы и Китай, в то время как эту реальность Белый дом попросту игнорирует, отправляя «ужасно много денег» Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024