Действующий американский лидер Джо Байден неспособен назвать своему гражданину конечную цель поддержки Украины. Такое заявление в четверг, 4 января, сделал кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис в ходе своего выступления в эфире телеканала CNN.

«Байден даже не в состоянии сказать нам, какая в этом конечная цель. Он не говорит об этом», — заявил Десантис.

По его словам, приоритетами для США являются защита собственной границы и Китай, в то время как эту реальность Белый дом попросту игнорирует, отправляя «ужасно много денег» Киеву. Впоследствии эти финансы идут на «пенсии и зарплаты бюрократам».

Губернатор Флориды добавил, что Штатам нужно завершить украинский конфликт, а Европе помогать Киеву в рамках НАТО, так как Россия «является для них большей угрозой».

«Думаю, что ловушка внешней политики США в последние 25 лет после окончания холодной войны заключается в участии в конфликтах, где у нас нет четкого понимания, чего мы пытаемся достичь», — добавил Десантис, указав на слабость Байдена, из-за которой, по его мнению, все проблемы.

Ранее в тот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако уровень этой поддержки будет не таким, каким был в 2022–2023 годах.

Тогда же бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что администрация американского президента полностью утратила веру в победу Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.