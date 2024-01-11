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В Латвии заявили о передаче Украине нового пакета помощи

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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Латвия продолжит поддерживать Украину и предоставит ей гаубицы, артиллерийские боеприпасы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Такое заявление сделал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге. Об этом сообщил новостной портал LSM.lv в четверг, 11 января.

Ринкевичс отметил, что в сумме Украина получила от Латвии €600 млн, что примерно соответствует 1% внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Новый пакет помощи Киеву будет включать в себя гаубицы, 155-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства, зенитные ракеты, минометы и боеприпасы, вездеходы, автоматы и ручные гранаты, БПЛА, средства связи, генераторы и индивидуальное зимнее снаряжение.

«Нам нужно сменить стратегические акценты. Нам нужно поддерживать Украину до полной победы», — заявил лидер Латвии.

Кроме того, по словам Ринкевичса, страна готова оказать содействие Украине в ее попытках вступить в Европейский союз (ЕС). Также он выразил согласие с антироссийскими санкциями, которые ввело объединение.

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25 декабря стало известно, что руководство Латвии за 2023 год отправило на Украину свыше 270 автомобилей, которые были конфискованы у нетрезвых водителей. Кроме того, власти страны рассматривают документы о передаче еще 34 машин на €161,8 тыс.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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