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Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили

Delfi: Латвия передала Украине более 270 конфискованных у пьяных водителей машин
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Фото: Global Look Press/dpa/Horst Galuschka
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Руководство Латвии за 2023 год отправило на Украину свыше 270 автомобилей, которые были конфискованы у нетрезвых водителей. Об этом 25 декабря сообщает портал Delfi.

«Латвия отправила на Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость которых оценивается почти в €1 млн», — говорится в публикации.

Delfi со ссылкой на службу государственных доходов Латвии уточняет, что стоимость автомобилей, переданных общественной организацией «Twitter-конвой», составляет €903,4 тыс. Кроме того, власти страны рассматривают документы о передаче еще 34 машин на €161,8 тыс.

Издание напоминает, что сейм Латвии еще 16 февраля единогласно принял поправки к закону о поддержке населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать Киеву машины, принадлежащие государству. Так, в 2023 году правительство страны несколько раз передавало украинским властям конфискованные транспортные средства.

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В начале ноября сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о дорожном движении, предусматривающий конфискацию российских автомобилей, не зарегистрированных в стране, в пользу Украины. Он вступил в силу 15 ноября. Автовладельцам дали срок до 14 февраля 2024 года на перерегистрацию автомобилей в Латвии или вывоз их из страны, после чего обнаруженные на дорогах автомобили с российскими номерами будут конфисковывать и отправлять на Украину.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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