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СМИ заявили о намерении ФРГ присоединиться к миссии ЕС против хуситов

Die Welt: Германия намерена направить фрегат для участия в миссии против хуситов
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Фото: Global Look Press/Hani Al-Ansi
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Германия намерена 1 февраля отправить в Красное море фрегат FGS Hessen в рамках планируемой Европейским союзом военно-морской операции по защите морского судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов. Об этом в субботу, 13 января, сообщила немецкая газета Die Welt.

Отмечается, что данный корабль оснащен зенитными ракетами и системой радиолокационной разведки, которая способна обнаруживать около 1 тыс. целей. В материале добавили, что недавно фрегат провел полгода в Северном море и Арктике на учениях НАТО.

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С ноября 2023 года мятежники-хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов Америки и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

На фоне обострения ситуации в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

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