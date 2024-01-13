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На Украине депутатов могут лишить брони от мобилизации

На Украине депутатов могут лишить брони от мобилизации

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Фото: Global Look Press/Serhiihudak
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На Украине депутатов могут лишить брони от мобилизации в рамках нового законопроекта, рассматриваемого Верховной радой. Об этом 13 января пишет «РБК-Украина» с ссылкой на источник из окружения президента страны Владимира Зеленского.

«Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и тому подобное, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет», — утверждает неназванный собеседник из партии «Слуга народа».

Он отметил, что возмущение народа, вызванное новым законопроектом о мобилизации, предсказать было нетрудно, однако власти «недооценили реакцию народа».

Документ вернулся на доработку в парламент, а обсуждение изменений было провалено. В итоге, как говорит депутат, власти «не утвердили по факту никаких законодательных изменений», но при этом вызвали негативную реакцию общественности.

Однако, считает источник, ситуация могла обернуться хуже, если бы законопроект вынесли на рассмотрение в сессионный зал. Если бы приняли, то никто бы не смог в разобраться в законопроекте, а если бы его не утвердили, был бы «провал максимум», говорит депутат.

Также собеседник рассказал, что завершение нынешнего первого сезона мобилизационной истории в парламенте воспринимается без особого оптимизма.

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Ранее в этот день посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский четырежды уклонялся от мобилизации в 2014 и в 2015 годах. Тогда на это обратили внимание украинские народные депутаты и сделали запрос в минобороны страны, чтобы выяснить причины.

Также 13 января украинские СМИ сообщили, что жителям Прикарпатья предложили строить укрепления за отсрочку от мобилизации. Оборонительные сооружения, как говорят журналисты, необходимо построить в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего необходимо 300 человек.

До этого, 9 января, в Одессе военкомы провели рейды в общественном транспорте. Как сообщается, сотрудники военкомата зашли в общественный транспорт и вывели оттуда всех мужчин, после чего увезли. Отмечается, что упоминания о подобных акциях не единичны.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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