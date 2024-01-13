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Жителям Западной Украины предложили строить фортификации за отсрочку от мобилизации

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Фото: REUTERS
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Жителям Прикарпатья на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в качестве отсрочки от мобилизации. Об этом 12 января сообщил украинский Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на сообщение Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА).

Согласно заявлению администрации, оборонительные сооружения необходимо построить в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего необходимо 300 человек.

Согласившихся граждан обещают обеспечить жильем и питанием, а заработная плата будет составлять 20 тыс. гривен. Кроме того, они получат отсрочку от призыва на время строительства.

Всего же, по информации издания, правительство Украины выделило на строительство фортификационных сооружений 2,5 млрд гривен. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнял, что из них 1,4 млрд пойдут непосредственно на фортификации, а еще 1,1 млрд — на полосы невзрывных заграждений.

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Ранее, 5 декабря, сообщалось, что кабинет министров Украины выделил 31,7 млн гривен ($867,7 тыс.) для сооружения заградительных сооружений в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

До этого, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до территории Западной Украины. По его словам, фортификационные сооружения появятся на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях. Кроме того, таким же образом будут укреплены регионы, граничащие с РФ и Белоруссией.

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, переход Украины к обороне указывает на слабость армии. Он добавил, что словами о планах создания укреплений Зеленский фактически перечеркнул контрнаступление и заявил, что государство наступать больше не может.

До этого, 29 ноября, сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России. 27 ноября газета The Wall Street Journal указала: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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