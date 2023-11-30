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Bloomberg объяснило укрепление обороны Украины страхом наступления ВС РФ

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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России, заявило 29 ноября агентство Bloomberg.

«Зеленский призвал к более быстрому наращиванию основных оборонительных линий на фоне застопорившегося контрнаступления Киева после встречи с ключевыми военными и представителями служб безопасности во вторник вечером. Он призвал местные сообщества принять участие и пообещал выделить деньги на эти усилия», — сказано в сообщении агентства.

Bloomberg полагает, что такой призыв украинского президента может быть связан с опасениями о выходе боевых действий за пределы востока и юга Украины.

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27 ноября газета The Wall Street Journal сообщила: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку пехоты из-за больших потерь, а дефицит боеприпасов означает, что Киев вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени.

Перед этим, 20 ноября, евродепутат Гуннар Бек заявил в беседе с «Известиями», что Киев вряд ли способен выиграть противостояние. Он отметил, что победа Украины изначально была иллюзией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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