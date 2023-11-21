Украина вряд ли сможет одержать победу в конфликте, учитывая продолжающиеся потери. Об этом 20 ноября в беседе с «Известиями» заявил евродепутат Гуннар Бек.

«Становится всё более очевидным: Украина не может выиграть в конфликте, и идея ЕС о том, что она может это сделать, была иллюзорной с самого начала», — сказал он.

Бек также отметил, что большое число потерь украинских войск «в конечном итоге может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию этого конфликта, поскольку позиции России становятся всё сильнее».

Кроме того, он подчеркнул, что введенные Европейским союзом санкции вредят объединению больше, чем России.

Ранее, 10 ноября, американский политолог Скотт Беннетт в беседе с «Известиями» заявил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией и что фактически она уже проиграла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.