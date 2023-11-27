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WSJ указала на опасения западных чиновников из-за краха Киева в зоне СВО зимой

WSJ: Западные чиновники опасаются краха Киева в зоне СВО этой зимой
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Ряд западных чиновников опасаются, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку пехоты из-за больших потерь. В статье также обратили внимание на систему призыва: мужчин в возрасте от 40 лет часто отправляют в окопы со слишком слабой подготовкой.

Нехватка боеприпасов также означает, что Киев вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени, добавляет The Wall Street Journal.

«У европейских стран заканчиваются запасы оружия и боеприпасов, которые они могут передать Украине. Политические разногласия в Вашингтоне уже замедлили поставки США. Снаряды из Южной Кореи помогли украинской артиллерии часть этого года достичь паритета с российскими силами», — объяснили в публикации.

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В последнее время стало появляться всё больше высказываний о поражении Украины. В частности, 20 ноября евродепутат Гуннар Бек заявил в беседе с «Известиями», что Киев вряд ли способен выиграть противостояние. Он отметил, что победа Украины изначально была иллюзией. Бек отметил, что в конечном итоге число украинских потерь может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию конфликта, поскольку позиции России становятся всё сильнее.

В этот же день французский экс-дипломат Жерар Аро заявил, что на поле боя ситуация складывается в пользу России, а Украина способна продолжать боевые действия только с финансовой поддержкой стран Запада и военной помощью США.

Также 20 ноября обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative высказал мнение о том, что Украина проиграет в конфликте, так же как и все страны, которые поддерживал когда-либо Вашингтон. Он указал на то, что у США есть привычка вмешиваться в конфликт, а затем терять к нему интерес. По словам журналиста, условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, а конец будет печальным для украинского руководства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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