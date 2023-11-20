Украину ожидает такое же поражение, как и все предыдущие поддерживаемые США прокси-правительства, которым Вашингтон обещал помощь до победного конца. Таким мнением в понедельник, 20 ноября, поделился обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

«Это всё что-то вроде стандартного набора. У США есть старая привычка ввязываться в конфликт, а затем терять к нему интерес. <…> Наши прокси, кажется, в конечном итоге оказываются брошенными умирать», — говорится в публикации.

Сейчас «непостоянное внимание» Вашингтона переключилось на Ближний Восток, указывает ван Бурен. При этом киевский режим даже близко не располагает той поддержкой конгресса и американской общественности, которая есть у Израиля.

По словам журналиста, условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, а конец будет печальным для украинского руководства.

«Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20% территории Украины. Страна будет вынуждена отказаться от своей цели по вступлению в НАТО», — считает он.

Накануне журналист Гарланд Никсон назвал катастрофой для Вашингтона неминуемое поражение Киева. По его мнению, из-за этого США, которые неоднократно за свою историю косвенно или прямо участвовали в различных противостояниях, потеряют статус сильной державы в глазах мирового сообщества.

До этого, 18 ноября, американский журнал Military Watch написал, что Украина неминуемо проиграет России в 2024 году. Там указали на то, что украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил страны из-за провалов на поле боя, а их моральный дух сильно подорван.

10 ноября политолог из США Скотт Беннетт заявил «Известиям», что Украина с самого начала была обречена на поражение. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.