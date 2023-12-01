Военный эксперт указал на признак слабости украинской армии

Переход Украины к обороне указывает на слабость армии. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в пятницу, 1 декабря.

Он подчеркнул, что словами о планах создания укреплений президент страны Владимир Зеленский фактически перечеркнул наступление и заявил, что государство вынуждено переходить к обороне, поскольку наступать больше не может.

«На авдеевском направлении есть промозоны, сооружения, но они полуразрушены, мы их добиваем, так что скоро они перестанут существовать. По остальным направлениям переход к обороне возможен, но он всё равно поспешен, в невыгодных условиях», — объяснил Матвийчук в беседе с Lenta.Ru.

По мнению полковника, создание полноценных фортификационных укреплений маловероятно. Скорее всего, речь будет идти об ограждениях, окопах, а также минных заграждениях и противотанковых рвах.

«Сейчас же у ВСУ нет ни времени, ни ресурсов на создание полос обеспечения, полноценных фортификаций», — заключил Матвийчук.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что украинские военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до территории Западной Украины, передает RT.

По его словам, фортификационные сооружения появятся на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях. Кроме того, таким же образом будут укреплены регионы, граничащие с РФ и Белоруссией, сообщает телеканал «360».

Также в этот день в интервью агентству Associated Press президент Украины заявил, что наступление зимы ознаменовало переход к новой фазе в конфликте с Россией, сообщается на сайте kp.ru. Он добавил, что во время зимы конфликт начинает разворачиваться не только на линии соприкосновения, но и в городах. При этом Зеленский отметил, что остался недоволен результатами летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает НСН.

Он пожаловался, что Украина не получила всего нужного ей оружия от союзников, а размеры ее вооруженных сил не позволяют быстро наступать, сообщает телеканал «Звезда». По его словам, Украина сражается со второй армией мира, но при этом ВСУ не получили всё оружие, которое хотели, пишет «Ридус».

До этого, 29 ноября, сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России. 27 ноября газета The Wall Street Journal указала: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.

30 ноября ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин высказал мнение, что происходящее в зоне боевых действий и заявления украинских и западных политиков свидетельствуют о возможности перехода конфликта на Украине в долгосрочной перспективе в фазу заморозки.

Тогда же газета Bild сообщила, что среди военнослужащих ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.