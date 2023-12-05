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Украина выделила почти $900 тыс. на фортификацию Запорожской области

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Фото: Global Look Press/Ximena Borrazas
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Кабинет министров Украины выделил 31,7 млн гривен ($867,7 тыс.) для сооружения заградительных сооружений в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Выделено с целью укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации (Назначенной украинскими властями. — Ред.) 31,7 млн гривен для строительства фортификационных сооружений», — отмечено в Telegram-канале кабмина Украины.

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Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до территории Западной Украины. По его словам, фортификационные сооружения появятся на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях. Кроме того, таким же образом будут укреплены регионы, граничащие с РФ и Белоруссией.

Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, переход Украины к обороне указывает на слабость армии. Он добавил, что словами о планах создания укреплений Зеленский фактически перечеркнул контрнаступление и заявил, что государство наступать больше не может.

До этого, 29 ноября, сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России. 27 ноября газета The Wall Street Journal указала: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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