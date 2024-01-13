Украинский президент Владимир Зеленский четыре раза отклонялся от службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 января заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник со ссылкой на сообщение украинского минобороны в 2019 году.

«Зеленский четыре раза получал повестки в военкомат и не приходил по ним. По две повестки ему были направлены в 2014 и 2015 годах», — пишет Мирошник в своем Telegram-канале.

В сообщении минобороны Украины от 13 апреля 2019 года, как сообщает посол, говорится, что группа народных депутатов страны сделала запрос относительно нахождения Зеленского на воинском учете. Сообщается, что он «подходит для военной службы». Также отмечается, что украинский лидер ни разу не пришел в военкомат по присланным повесткам.

«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!» — заключил российский дипломат.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что жителям Прикарпатья предложили строить укрепления за отсрочку от мобилизации. Оборонительные сооружения, как говорят журналисты, необходимо построить в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего необходимо 300 человек.

До этого, 9 января, в Одессе военкомы провели рейды в общественном транспорте. Как сообщается, сотрудники военкомата зашли в общественный транспорт и вывели оттуда всех мужчин, после чего увезли. Отмечается, что упоминания о подобных акциях не единичны.

Ранее, 5 января, на Украине маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков за $350, которые, по обещаниям предпринимателей, помогут уклониться от службы.

До этого, 25 декабря, украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.