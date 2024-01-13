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В норвежской химической компании заявили о зависимости Европы от удобрений из РФ

Глава Yara Холзетер: Европа стала зависеть от удобрений и продовольствия из РФ
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Европа стала зависеть от РФ в плане продовольствия и удобрений сильнее, чем до введения антироссийских санкций. Об этом 12 января пишет издание Euractiv с ссылкой на президента норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

«Мы не можем удивляться, если нас ждут потрясения [в этом секторе]», — сказал он.

По данным, которые приводит Евростат, импорт азота в Евросоюз увеличился на 34% в период с июля 2022 года по июль 2023. Более трети удобрений были импортированы из России. Помимо этого, доля поставок РФ карбамида составила более 30% от всех поставок мочевины в Европу.

Холзетер также отметил, что Европа смогла быстро снизить свою энергетическую зависимость от России, однако это привело к «огромным затратам» как для промышленности, так и для домохозяйств.

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы, как лунатики, повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», — добавил он.

Глава компании назвал решающим для Евросоюза 2024 год и призвал создать «предсказуемую систему финансирования» для промышленников ЕС.

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Ранее, 3 ноября, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков указал, что введенные ЕС рестрикции понижают конкурентоспособность европейских производств в первую очередь, особенно в области химической продукции: удобрений и производства металлов. Также он назвал санкционную политику против России деструктивной.

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