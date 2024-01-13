Экс-дипломат США назвал Иран реальной целью атак на Йемен

США атаковали Йемен не потому, что хуситы нападали на корабли в Красном море, а из-за Ирана. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Джеймс Джатрас в интервью «Известиям» в субботу, 13 января.

«Я никогда не думал, что США атаковали Йемен для того, чтобы сохранить Красное море открытым. Потому что, в конце концов, если вы превратите это в горячую конфронтацию, которой это стало сейчас, это практически гарантирует, что вход в Красное море будет закрыт, так как это теперь фактически зона боевых действий», — объяснил он.

По словам экс-дипломата, обеспечивать военным путем безопасность судоходства в этих водах бессмысленно, поскольку напряженность останется, и компании по международным судоперевозкам не станут рисковать своими кораблями и работниками, чтобы использовать маршруты через Красное море.

«К сожалению, это свидетельствует о том, что многих людей уже давно беспокоит. Если посмотреть на всю риторику, исходящую из Вашингтона, если мы говорим о Йемене, если мы говорим об Ираке, Сирии, то в Вашингтоне все эти стрелки указывают на Иран», — сделал вывод Джатрас.

Он подчеркнул, что изначально для США в нападениях на Йемен речь не шла о Красном море. Для Вашингтона нападения хуситов на корабли — удобное прикрытие для попытки подобраться к Ирану, убежден эксперт.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно ранее в этот день. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Удар стал продолжением действий по конкретной военной цели, начатых 12 января и направленных на «снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие».

Ранее, 12 января, президент США Джо Байден в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН, подчеркнул он.

На экстренном заседании Совбеза ООН, созванном Россией 12 января, постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя назвал действия так называемой коалиции во главе с США грубо нарушающими статью 2 Устава ООН. Они являются очередным проявлением военной агрессии коллективного Запада в длинном списке его набегов на настрадавшийся Ближний Восток, подчеркнул дипломат.

О начале атак США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене стало известно в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.