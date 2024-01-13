Смерть американского блогера и журналиста Гонсало Лиры — это убийство, и вина за него лежит на президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом заявил сын экс-главы США Дональд Трамп – младший на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в пятницу, 12 января.

«Значит, мы теперь позволяем нашим иностранным получателям пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов?» — написал он.

Трамп-младший также осудил вероятное отсутствие реакции на эту трагедию в американских СМИ.

«Я бы подождал возмущения наших СМИ, но знаю, что его не будет», — заявил сын экс-президента.

О смерти американского журналиста Гонсало Лиры, арестованного на Украине за распространение «пророссийских тезисов», стало известно 12 января. Об этом сообщил его коллега Кит Кларенберг. В последнем письме Лиры говорилось, что у него развились двусторонняя пневмония, а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека (опухание тела). При этом болезнь началась еще в середине октября, но была проигнорирована руководством тюрьмы.

Тогда же первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал гибель журналиста отвратительным преступлением киевского режима.

При этом бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США, политолог Скотт Беннет заявил, что в смерти журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме виновато американское правительство, которое никак не помогло своему гражданину. Он выразил уверенность, что не будет никакого расследования правительством США и уж тем более Киевом. Наоборот, они постараются закопать всю правду, связанную с его убийством.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее его задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Далее Лира находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

В декабре СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме, в то время как власти США направили Киеву более $100 млрд.