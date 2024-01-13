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Бывший офицер ВС США обвинил американское правительство в смерти журналиста Лиры

Экс-офицер ВС США Беннет: в смерти журналиста Лиры виновато американское правительство
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Фото: соцсети
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В смерти журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме виновато американское правительство, которое никак не помогло своему гражданину, потому что он говорил неудобную правду. Об этом 12 января в интервью «Известиям» заявил бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США, политолог Скотт Беннет.

«Без сомнений, смерть Гонсало Лиры, американо-чилийского журналиста, запомнится в истории как одно из самых трагичных событий. Запомнится оно и предательством со стороны американского правительства, которое никоим образом не стало помогать своему гражданину, фактически нарушив тем самым основной закон о свободе американских граждан и защите их прав», — сказал он.

Беннет отметил, что причиной трагедии стало то, что Гонсало Лира хотел говорить и говорил правду. Он, будучи на Украине, видел, что там происходит, своими глазами и писал репортажи о коррупции и фашистско-нацистском поведении украинского правительства, о нарушении прав гражданского населения и о воровстве в высших кругах власти.

«Не будет никакого расследования правительством США и уж тем более Киевом под предводительством [президента Украины Владимира] Зеленского. Наоборот, они постараются закопать всю правду, связанную с его убийством. Вы и слова не услышите о Гонсало на американском телевидении», — выразил уверенность политолог.

Он добавил, что американские граждане так и останутся в неведении о произошедшем, и это событие — еще один показатель «отвратительного предательства правительства США в отношении своих же граждан».

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О смерти американского журналиста Гонсало Лиры, арестованного на Украине за распространение «пророссийских тезисов», стало известно 12 января. Об этом сообщил его коллега Кит Кларенберг. В последнем письме Лиры говорилось, что у него развились двусторонняя пневмония, а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека (опухание тела). При этом болезнь началась еще в середине октября, но была проигнорирована руководством тюрьмы.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал гибель журналиста отвратительным преступлением киевского режима.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее блогера задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Далее Лира находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

В декабре СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме, в то время как власти США направили Киеву более $100 млрд.

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