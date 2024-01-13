Смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры — это, прежде всего, убийство, в котором виноваты и Служба безопасности Украины (СБУ), и правительство США. Об этом 12 января в беседе с «Известиями» заявил политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

«Мы должны четко понимать, что это убийство, Гонсало Лира был убит. Он был убит СБУ. Его убило правительство США, потому что они способствовали его аресту, они поддержали его арест и ничего не сделали, чтобы вытащить его из темницы СБУ. Так что на руках Белого дома, правительства США кровь», — заявил он.

Вароли отметил, что постоянно со стороны американской администрации проводятся репрессии и слышны угрозы в адрес журналистов, которые «просто хотят говорить правду в соответствии с их конституционным правом на свободу слова и свободу прессы».

«В некотором смысле, к сожалению, я должен сказать, что не удивлен, потому что мы постоянно видим эту модель поведения, цензуру, преследование журналистов, которые хотят говорить правду о том, что на самом деле делает Белый дом, будь то дома в США или за рубежом», — сказал политолог.

Он признал, что в Соединенных Штатах больше не существует конституционных свобод и большинство американцев, скорее всего, не будут бороться за защиту свободы прессы. Поэтому, по словам Вароли, надеяться, что будет какая-то широкая общественная поддержка Гонсало Лиры, не приходится.

О смерти американского журналиста Гонсало Лиры, арестованного на Украине за распространение «пророссийских тезисов», стало известно 12 января. Об этом сообщил его коллега Кит Кларенберг. В последнем письме Лиры говорилось, что у него развилась двусторонняя пневмония, а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека (опухание тела). При этом болезнь началась еще в середине октября, но была проигнорирована руководством тюрьмы.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал гибель журналиста отвратительным преступлением киевского режима.

При этом бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США, политолог Скотт Беннет заявил, что в смерти журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме виновато американское правительство, которое никак не помогло своему гражданину. Он выразил уверенность, что не будет никакого расследования правительством США и уж тем более Киевом. Наоборот, они постараются закопать всю правду, связанную с его убийством.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее блогера задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Далее Лира находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

В декабре СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме, в то время как власти США направили Киеву более $100 млрд.