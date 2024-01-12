Писателя Акунина и издание «Холод» признали иностранными агентами

Минюст России признал иноагентами писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и издание «Холод». Об этом говорится в пятницу, 12 января, на сайте ведомства.

Также в реестр были включены журналист Александр Минкин, бывший муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов, администратор Moscow Сalling Андрей Куршин.

Ведомство утверждает, что они все принимали участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов и распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях.

Ранее, 22 декабря, Минюст внес в реестр иностранных агентов мультипликатора Олега Куваева, политолога Александра Рыклина, диакона Андрея Кураева и издание «Можем объяснить». Вместе с этим в список включено общество с ограниченной ответственностью «Вобниар», учрежденное журналистом Маратом Никандровым (признан в РФ иноагентом).