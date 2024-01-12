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Мирная жительница пострадала при ракетном обстреле Макеевки со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Мирная жительница получила ранения в результате ракетного удара по Макеевке со стороны украинских боевиков. Об этом 12 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по переулку Цимлянскому, 15 пострадала женщина 1973 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

Кроме того, в результате украинского обстрела в Никитинском районе Горловки погибла сотрудница энергопоставляющей компании 1967 года рождения, еще трое мужчин, работающих на предприятии, получили ранения различной степени тяжести.

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Ранее в этот день сообщалось, что украинский беспилотник влетел в реанимобиль в поселке Гольмовский Никитинского района Горловки, в результате погибла фельдшер и пострадали трое сотрудников скорой помощи. По словам мэра города Ивана Приходько, атака на медиков произошла во время эвакуации пострадавших энергетиков.

Накануне, 11 января, стало известно, что в результате украинской атаки по Калининскому району Горловки погиб 40-летний мужчина. Кадры последствий обстрела показали «Известия».

До этого, 8 января, мэр Горловки сообщил о том, что мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских сил. Также в этот день из-за удара был поврежден дом в Никитовском районе города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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