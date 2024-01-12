Посольство РФ в Йемене заявило об отсутствии пострадавших россиян

Информации о гражданах России, пострадавших при ударе США и Великобритании по Йемену, нет. Об этом 12 января сообщили в посольстве РФ в стране.

«По состоянию на утро 12 января, информации о российских гражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», — сказано на странице диппредставительства в соцсети X (бывш. Twitter).

В посольстве добавили, что внимательно следят за ситуацией.

США и Великобритания ночью 12 января нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене. При атаке были задействованы истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атака имела оборонительный характер и стала ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Он добавил, что атака была совершена силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В ответ Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по объектам йеменских хуситов угрозой глобальному миру и безопасности.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение об этом появилось 3 декабря. Отмечалось, что с йеменской стороны зафиксированы активность беспилотников и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена летательными аппаратами и ракетами.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.