Хуситы сообщили о гибели пяти бойцов в ходе ударов США и Великобритании по Йемену

Cоединенные Штаты и Великобритания нанесли по Йемену 73 удара, в результате погибли пять бойцов хуситов, еще шесть ранены. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

«Американский и британский противник в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики, нанеся 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. Авиаудары привели к гибели пяти членов наших вооруженных сил и ранению еще шести», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Сариа подчеркнул, что США и Британия не останутся безнаказанными и понесут всю ответственность за свои действия. В этой связи он пообещал ответные удары по целям на суше и в море. Кроме того, он подтвердил продолжение курса на блокировку прохода всех кораблей, следующих в порты Израиля через Красное море.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также Байден указал, что эти действия имели оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна участвовала в нанесении ракетных ударов по объектам йеменских хуситов ради безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН.