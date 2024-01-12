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Американист объяснила слова Кирби о прекращении военной помощи Украине

Эксперт Богуславская: останавливая помощь Киеву, Белый дом давит на республиканцев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/CNP/Samuel Corum
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Белый дом, говоря о прекращении военной помощи Украине, хочет оказать давление на Республиканскую партию США. Об этом 12 января заявила «Известиям» старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приостанавливают поставки оружия и военной техники на Украину, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на оказание финансовой помощи.

Американист выразила мнение, что спонсирование Киева Вашингтоном продолжится, но уже со стороны его союзников.

«Поставки вооружения на Украину, по всей видимости, продолжатся, но будут производиться не США, а их союзниками. Украине помогают не только Соединенные Штаты, но и значительное количество стран, которые так или иначе ассоциируются с западным миром. Заявление Кирби звучит, скорее, предупредительно. Оно делается для того, чтобы оказать давление на конгрессменов, которые слишком задержались с предоставлением помощи киевскому режиму», — считает Богуславская.

По ее словам, полное прекращение поддержки Киева на данный момент невозможно, так как даже в случае прекращения боевых действий Украина и ее экономика не сможет существовать без помощи извне.

«Как мне представляется, здесь республиканцы попытаются, с одной стороны, что-то выторговать для себя, с другой, здесь может создаться внутрипартийная установка на то, чтобы создать как можно больше проблем для администрации [президента США Джо] Байдена и вообще представить Украину как серьезный провал американского лидера», — резюмировала Богуславская.

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Ранее, 10 января, колумнист Макс Бут в своей статье для газеты The Washington Post заявил, что прекращение финансовой помощи со стороны США будет катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины и российской армии. Это неравенство станет фатальным для Киева.

До этого, 8 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь.

Между тем 1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.

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