Три взрослых и два ребенка пострадали в ДТП в Благовещенске
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Благовещенске. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом 12 января сообщили в Госавтоинспекции Амурской области.
Уточняется, что водитель Toyota Noah не пропустил автомобиль Subaru Legasy при повороте налево. Затем вторая иномарка столкнулась с автомобилем Toyota Vitz.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Днем ранее источник «Известий» сообщал, что в результате ДТП, которое произошло в Пензенской области, погибли четыре человека.