Четыре человека погибли в результате ДТП в Пензенской области

В результате ДТП, которое произошло в районе населенного пункта Средняя Елюзань Пензенской области, предварительно, погибли четыре человека. Об этом в четверг, 11 января, рассказал источник «Известий».

На месте инцидента в настоящее время работают экстренные службы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в этот же день, 11 января, в Пензенской области на 504-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение минивэна с грузовиком, в результате чего семь человек погибли и еще двое пострадали. Предварительно установлено, что водитель минивэна, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).