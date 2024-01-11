Семеро погибли и двое пострадали в результате ДТП в Пензенской области
В Пензенской области минивэн столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли семь человек, еще двое пострадали. Об этом 11 января сообщила пресс-служба полиции региона в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло около 03:00 на 504-м км федеральной автодороги М-5 «Урал». Предварительно установлено, что водитель минивэна, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
«В результате ДТП в минивэне семеро погибших и двое пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.
Ранее, 10 января, сообщалось, что в Марьяновском районе Омской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и большегрузного автомобиля. В результате один из пассажиров маршрутки погиб на месте, еще пятеро госпитализированы. Водитель микроавтобуса скончался в больнице.