В Омской области 13 человек пострадали и двое погибли в ДТП с маршруткой
В Марьяновском районе Омской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и большегрузного автомобиля. Об этом 10 января сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария на 13-м км западного обхода трассы Тюмень – Новосибирск произошла около 21:20 часов по местному времени (18:20 мск). Правоохранителями установлено, что водитель микроавтобуса Citroen допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Scania.
Один из пассажиров маршрутки погиб от полученных травм на месте происшествия, еще пятеро госпитализированы. Водитель микроавтобуса скончался в больнице.
Прокуратурой Омской области проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 8 января, в Ставропольском крае произошло ДТП с маршруткой и грузовиком. Тогда погибли семь человек и трое пострадали.