СК возбудил дело после гибели восьми человек в ДТП под Пензой

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с минивэном и грузовиком, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону в четверг, 11 января.

«В Нижнеломовском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти восьми человек в результате ДТП», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, в этот день в Нижнеломовском районе произошло ДТП с участием грузовой автомашины и микроавтобуса, в результате погибли восемь человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя, еще один пассажир пострадал.

Ранее сообщалось о семи погибших и двух пострадавших, однако, как сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах, один из пострадавших скончался в машине скорой помощи.

Авария в Пензенской области произошла ранее в четверг. Как сообщили в пресс-службе полиции региона, около 03:00 на 504-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» водитель минивэна, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, и его автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo.