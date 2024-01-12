Эксперт назвал эскалацию в Йемене возможным началом третьей мировой войны

Попытка решить международный вопрос военным путем может привести к началу третьей мировой войны. Об этом 12 января заявил «Известиям» магистрант исторического факультета Хакасского государственного университета Виталий Михалкин, комментируя эскалацию конфликта в Йемене.

«То, что сейчас происходит в Йемене, — это достаточно серьезная проблема, поскольку любая эскалация конфликта и попытка решения силовым военным путем международных вопросов может привести к началу третьей мировой войны», — сказал он.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день также наблюдается втягивание других стран в решение этих вопросов, например Великобритании.

Михалкин также обратил внимание на то, что на фоне происходящего поднялась цена на нефть на международных биржах.

Он подчеркнул, что всё это приведет не только к подключению других государств к конфликту, но и серьезным мировым последствиям.

Кроме того, по его словам, США всегда используют силы НАТО для решения своих корпоративных вопросов.

Ранее в этот день политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли предположил в беседе с «Известиями», что удары Штатов по Йемену запустит череду последствий этой акции, в большей степени направленной на PR американского президента Джо Байдена. Он спрогнозировал, что в течение всего года будут новые атаки на хуситов, и они станут на них отвечать и будут защищать свою родину до последнего.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Байден указал, что атака имела оборонительный характер.

В ответ на удары Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йеменабеспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.