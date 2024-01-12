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Сбежавший из тюрьмы главарь эквадорской банды заявил о желании сдаться

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Фото: соцсети
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После побега из тюрьмы главарь второй по величине банды Эквадора «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико обратился к президенту Даниэлю Нобоа в видео, размещенном в соцсетях. Он заявил о намерении сдаться при гарантии безопасности, написала 11 января местная газета La Hora.

«Я хочу сдаться, господин президент. Я сбежал, потому что меня собирались убить, моя жизнь в опасности», — говорит Фабрисио Колон Пико в видео, опубликованном 11 января, через четыре дня после побега из тюрьмы Риобамба.

В ночь на 8 января в тюрьме Риобамба произошел побег заключенных. Среди сбежавших был Колон Пико, отбывавший предварительное заключение за похищение человека.

Днем 7 января Колон Пико, которого арестовывали не менее 20 раз, записал видео, в котором просил не переводить его в тюрьму Гуаяс Ла Рока и возложил ответственность за его безопасность на тюремные власти. В новом видео он просит президента страны гарантировать ему безопасность за то, что тот сдастся.

Президент Нобоа предложил главе «Лос-Лобос» сдаться без условий.

В той же газете директор Центра международных исследований Папского католического университета Чили Хорхе Сахд отметил, что организованная преступность ответственна примерно за половину убийств в Латинской Америке, в дополнение к тому факту, что восемь из десяти самых опасных городов мира находятся в этом регионе.

«Эквадор — отличный пример того, как быстро деградировала страна. В 2018 году на 100 тыс. жителей приходилось шесть убийств, а в 2023 году этот показатель достиг 46 убийств, что предполагает рост почти на 800%», — сказал Сахд.

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11 января пенитенциарная служба Эквадора сообщила, что не менее 178 сотрудников тюрем находятся в заложниках у взбунтовавшихся заключенных. Специалисты предпринимают меры для их освобождения, добавили там.

10 января русскоязычная жительница Гуаякиля в Эквадоре Галина Кулагина прошлась по некогда людным кафе и улицам, показала обстановку в городе. Она рассказала о настроениях местных жителей на фоне беспорядков.

9 января Эквадор пережил день террора, когда стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 9 января после серии бунтов в тюрьмах страны и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Это вызвало волну беспорядков в городах страны.

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