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Из тюрьмы бежал лидер второй крупнейшей банды Эквадора

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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
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Глава второй крупнейшей банды в Эквадоре «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико бежал из тюрьмы после организованных там беспорядков. Об этом во вторник, 9 января, сообщила служба исполнения наказаний SNAI.

«В тюрьме Чимборасо № 1 утром 9 января произошли столкновения между заключенными, Национальной полицией и персоналом тюрьмы. После этого происшествия лишенный свободы Колон Пико, находившийся в тюрьме, скрылся из-под стражи вместе с другими заключенными», — говорится в сообщении SNAI в Х.

Также в службе рассказали, что заключенные пяти эквадорских тюрем удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников.

До этого уже появлялась информация о побеге другого опаснейшего бандита Хосе Адольфо «Фито» Вильямара, который возглавляет крупнейшую банду страны «Лос-Чонерос». На фоне происшествия в понедельник президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа для установления порядка в тюрьмах.

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Ранее, 9 января, стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.

После президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат. Ряд улиц города Гуаякиль, находящихся неподалеку от помещений каналов TC Televisión и Gamavisión, в настоящее время перекрыт. Агентство транзита и мобильности (АТМ) страны объяснило такие меры проведением полицейских мероприятий.

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