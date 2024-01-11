Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма
Общество
Зампред правительства РФ Чернышенко огласил итоги программы «Классная страна»
Мир
Merkur сообщил об отказе Шольца выступить перед бастующими фермерами
Мир
Нетаньяху назвал обвинения ЮАР в адрес Израиля в геноциде ложными
Мир
Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Мир
В Латвии заявили о передаче Украине нового пакета помощи
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Общество
Новый суточный рекорд по осадкам в 9 мм был зафиксирован в Москве
Мир
Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Мир
Прокуратура Италии возбудила дело в связи с собранием ультраправых в Риме
Общество
Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории
Мир
Главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
Мир
Трамп выступил с заключительным словом в суде
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек поблагодарил защитившие его от фермеров службы безопасности
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

В Эквадоре заключенные взяли в заложники 178 служащих тюрем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 178 сотрудников эквадорских тюрем находятся в заложниках у взбунтовавшихся заключенных. Об этом в четверг, 11 января, говорится в сообщении пенитенциарной службы Эквадора.

«Из-за волнений и происшествий в системе отбывания наказаний в настоящий момент предпринимаются усилия по освобождению 158 агентов пенитенциарной службы, а также 20 человек административно-технического персонала, которые удерживаются в тюрьмах Эль-Оро, Котопакси, Лоха, Асуай, Тунгурауа, Каньяр и Эсмеральдас», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Беспорядки в стране начались вечером 9 января, когда стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

Накалившаяся обстановка: в Эквадоре начался «внутренний вооруженный конфликт»
Лидеры двух преступных группировок бежали из тюрьмы, это привело к массовым беспорядкам

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 9 января после серии бунтов в тюрьмах страны и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Это вызвало волну беспорядков в городах страны.

10 января глава Объединенного командования ВС Эквадора Хайме Вела Эразо сообщил, что военные и полиция страны после начала беспорядков в стране задержали почти 330 предполагаемых преступников, еще пятерых ликвидировали. По словам Эразо, силовикам пришлось за это время вступить в противостояние с тремя террористическими группами.

В этот же день национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции.

Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024