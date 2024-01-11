В Эквадоре заключенные взяли в заложники 178 служащих тюрем

Не менее 178 сотрудников эквадорских тюрем находятся в заложниках у взбунтовавшихся заключенных. Об этом в четверг, 11 января, говорится в сообщении пенитенциарной службы Эквадора.

«Из-за волнений и происшествий в системе отбывания наказаний в настоящий момент предпринимаются усилия по освобождению 158 агентов пенитенциарной службы, а также 20 человек административно-технического персонала, которые удерживаются в тюрьмах Эль-Оро, Котопакси, Лоха, Асуай, Тунгурауа, Каньяр и Эсмеральдас», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Беспорядки в стране начались вечером 9 января, когда стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 9 января после серии бунтов в тюрьмах страны и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Это вызвало волну беспорядков в городах страны.

10 января глава Объединенного командования ВС Эквадора Хайме Вела Эразо сообщил, что военные и полиция страны после начала беспорядков в стране задержали почти 330 предполагаемых преступников, еще пятерых ликвидировали. По словам Эразо, силовикам пришлось за это время вступить в противостояние с тремя террористическими группами.

В этот же день национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции.

Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.