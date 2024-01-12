Байден подтвердил атаки США и союзников по объектам хуситов в Йемене

Американский лидер Джо Байден подтвердил нанесение силами США и Великобритании ударов по объектам хуситов в Йемене. Это следует из его заявления, опубликованного 11 января на сайте Белого дома.

«Сегодня по моему указанию Вооруженные силы США — совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов — успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире», — сказано в его сообщении.

Байден подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет.

Он напомнил, что в результате 27 нападений на международное судоходство пострадали более 50 стран, при этом экипажи более 20 стран подверглись за это время угрозам или были взяты в заложники.

Ранее этой ночью телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

До этого СМИ сообщали о намерении США и Великобритании атаковать хуситов в Йемене. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел совещание в кабинете министров и уведомил о возможном военном ударе.

До этого, 10 января, сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.