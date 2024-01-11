В Хабаровском крае открыли одну из самых протяженных ледовых переправ

В Хабаровском крае открыли переправу через Амур. Она стала одной из самых протяженных в регионе, сообщает телеканал «Известия». Длина сооружения составила более 13 км. Переправа соединила Амурск с селом Вознесенское в Амурском районе. Для проезда допускается транспорт массой не более 10 т. Отмечается, что объект возведен с учетом всех норм. Перед запуском он успешно прошел техническое освидетельствование и контрольную проверку грузоподъемности.

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