Законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой

Законопроект о мобилизации на Украине отозван с рассмотрения Верховной радой и возвращен на доработку. Об этом 11 января сообщил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он отметил, что это решение было принято по завершении закрытого совещания с военным командованием и заседания согласительного совета.

«Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах», — отмечено в сообщении в Telegram-канале Арахамии.

Ранее, 9 января, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что законопроект о мобилизации должен быть принят в максимально сжатые сроки. По его словам, Верховной раде необходимо выходить на конкретные решения, которые следует принимать неотложно.

В этот же день в Верховную раду было внесено пять версий законопроекта о мобилизации, при этом четыре из них были разработаны как альтернатива правительственному законопроекту. 10 января депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина заявила, что доработанная версия правительственного законопроекта о мобилизации еще хуже первоначальной, поскольку там есть часть антиконституционных норм.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

До этого, 19 декабря, Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг слова президента о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.