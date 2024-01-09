В офисе Зеленского отметили необходимость быстрого принятия закона о мобилизации

В Верховной раде должны принять изменения в законопроект о мобилизации в максимально сжатые сроки. Об этом 9 января заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Парламент должен эти изменения (в законопроект о мобилизации. — Ред.) максимально быстро принять, обговорив предварительно, после этого проголосовать в первом чтении, потом дополнительные изменения, и уже во втором чтении», — высказался Подоляк в эфире украинского телемарафона.

Он указал, что раде необходимо выходить на конкретные решения, которые следует принимать неотложно.

Также он отмечает, что предложенный законопроект активно обсуждается, сформулированы различные замечания, однако, считает Подоляк, выйдет «не идеальный, но оптимальный закон».

В то же время, председатель комитета Верховной рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила, что в законопроекте о мобилизации найдены положения, способствующие росту коррупционных рисков. Она отметила, что в министерстве обороны Украины замечания приняли и начали работу над изменением процедур и подходов к мобилизации.

19 декабря Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.