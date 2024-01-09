Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпредство РФ обвинило США в шантаже СБ ООН относительно резолюции по Газе
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве
Мир
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с терактом
Мир
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Общество
В Госдуме поднимут вопрос отключения тепла в морозы
Происшествия
Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В бундестаге заявили о вызванном ошибками власти глубоком кризисе в ФРГ
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Мир
Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ
Интернет и технологии
Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году
Происшествия
Еще два украинских БПЛА перехватили и сбили над Курской и Орловской областями
Общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ на 51,4% за неделю
Мир
Депутата рады Дубинского доставили из СИЗО в больницу
Мир
Финский депутат призвал лишить Орбана права голоса в Евросовете
Сюжет:

В офисе Зеленского отметили необходимость быстрого принятия закона о мобилизации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Верховной раде должны принять изменения в законопроект о мобилизации в максимально сжатые сроки. Об этом 9 января заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Парламент должен эти изменения (в законопроект о мобилизации. — Ред.) максимально быстро принять, обговорив предварительно, после этого проголосовать в первом чтении, потом дополнительные изменения, и уже во втором чтении», — высказался Подоляк в эфире украинского телемарафона.

Он указал, что раде необходимо выходить на конкретные решения, которые следует принимать неотложно.

Также он отмечает, что предложенный законопроект активно обсуждается, сформулированы различные замечания, однако, считает Подоляк, выйдет «не идеальный, но оптимальный закон».

В то же время, председатель комитета Верховной рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила, что в законопроекте о мобилизации найдены положения, способствующие росту коррупционных рисков. Она отметила, что в министерстве обороны Украины замечания приняли и начали работу над изменением процедур и подходов к мобилизации.

Повестка под елку: новый закон о мобилизации может склонить Украину к миру
Власти хотят призывать инвалидов, молодежь и беженцев

19 декабря Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024