Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения боевых действий в стране, об этом он заявил во время визита в Эстонию, передает агентство Reuters 11 января.

По словам политика, прекращение огня якобы не приведет к политическому диалогу. Украинский лидер подчеркнул, что оно будет выгодно только России, так как позволит ей увеличить поставки боеприпасов.

Ранее в январе экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону. Он отметил, что такое ведение боевых действий влечет за собой большое количество потерь. Помимо этого, по словам Джонсона, внутри руководства Украины увеличивается напряженность ввиду конфликта между Зеленским и Залужным.

9 января агентство Bloomberg сообщило, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии прошла тайная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран Глобального Юга, в ходе которой Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с РФ, однако серьезного прогресса достигнуто не было. В числе участников были чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре 2023 гогда также сообщал о данной встрече по так называемой формуле мира Зеленского, отметив, что она проходила в полной секретности.

Российский министр также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения. Подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины.

Кроме того, 28 декабря французский телеканал TVL заявил, что после неудач украинских боевиков в Киеве всё чаще вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам. Там отметили замешательство украинской власти, которая не может найти способов объяснить населению необходимость отступления своей армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.