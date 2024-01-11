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Путин в шутку назвал Дегтярева «следующим после господа»

Путин в шутку назвал Дегтярева «следующим за господом в иерархии»
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Президент РФ Владимир Путин на встече в Хабаровске с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в шутку назвал губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева «следующим за господом в иерархии» за принятые меры по удержанию цен на яйца.

Так, акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова сообщила главе государства о том, что больше года назад на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа, в результате которой погибли свыше 500 тыс. куриц.

«Наверное, с божией помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас и, наверное, ответственность перед населением, которое мы все-таки кормим, <...> мы в декабре произвели 25 млн яиц двумя птицефабриками», — сказала она.

Кузнецова добавила, что сейчас в регионе ситуация с продуктом спокойная.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за господом в иерархии», — заметил Путин.

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Ранее в этот день Путин также провел встречу с Дегтяревым. Губернатор рассказал, что в регионе подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для работников внебюджетных сфер повышается на 10%. Также он сообщил президенту о том, что число самозанятых, применяющих льготную налоговую ставку от 4 до 6%, в Хабаровском крае за год увеличилось в три раза.

Также 11 января Путин объяснил рост цен на куриные яйца тем, что россияне стали их больше покупать, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.

В конце 2023 года в России резко выросли цены на этот продукт. В середине декабря Путин сообщил, что цены на него выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. При этом глава государства добавил, что ситуация будет улучшаться.

С 1 января РФ обнулила пошлину на импорт куриных яиц, ввозимых в объеме до 1,2 млрд штук. Правила будут действовать до 30 июля 2024 года. Объясняется, что благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке планируется стабилизировать цены.

Позднее, 10 января, Минсельхоз России заявил, что ожидает снижения стоимости яиц в торговых сетях в ближайшее время. В ведомстве отметили, что за последние две недели у производителей цены снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй.

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