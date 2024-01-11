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Путин объяснил рост цен на куриные яйца в России

Путин о росте цен на яйца в РФ: вырос спрос, власти вовремя не открыли импорт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В стране выросла цена на куриные яйца, так как россияне стали их больше покупать, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с бизнесменами Дальневосточного федерального округа (ДФО).

В конце 2023 года в России резко выросли цены на куриные яйца. В середине декабря Путин сообщил, что цены на них выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. При этом глава государства добавил, что ситуация с ценами на продукт будет улучшаться.

Тогда же Федеральная антимонопольная служба сообщила, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора. Позднее, в конце декабря, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита этого продукта, а цены на него стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. Она выразила уверенность, что ситуация похожа на ту, которая была во время пандемии с гречкой и сахаром.

С 1 января Россия обнулила пошлину на импорт куриный яиц, ввозимых в объеме до 1,2 млрд штук. Правила будут действовать до 30 июля 2024 года. Объясняется, что благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке планируется стабилизировать цены.

Позднее, 10 января, Минсельхоз России заявил, что ожидает снижения стоимости яиц в торговых сетях в ближайшее время. В ведомстве отметили, что за последние две недели у производителей цены снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй.

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