Дегтярев сообщил Путину о повышении минимальной зарплаты в крае на 10%

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил 11 января на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что в регионе подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для работников внебюджетных сфер повышается на 10%.

Он отметил, что, согласно указу главы государства, в регионе подняли зарплату на 18,5% всем сотрудникам, работа которых оплачивается из бюджетных средств страны.

«Мы изыскали дополнительные средства, и сегодня подписано постановление мной о повышении на 10% c 1 января этого года. Это все ветеринары у нас, и лесники, пожарные, больше 30 с лишним тыс. человек. Поэтому с 1 января пойдут уже новые зарплаты с увеличением», — сказал Дегтярев.

Помимо этого он сообщил российскому лидеру о том, что число самозанятых, применяющих льготную налоговую ставку от 4 до 6%, в Хабаровском крае за год увеличилось в три раза.

На встрече губернатор региона также рассказал президенту о социально-экономическом развитии края, поддержке участников спецоперации и их семей, а также о ситуации на рынке жилья. Кроме того, Дегтярев обратил внимание Путина на то, что среди школьников Хабаровского края есть много лидеров олимпиадного движения.

«Хорошо», — оценил российский лидер.

В конце ноября прошлого года Путин подписал указ об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% (на 3 тыс. рублей) — до 19 242 рублей в месяц. Также, согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платой с 42 до 48%.

Ранее в том же месяце Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ. Отмечалось, что принятие данного закона обеспечит повышение заработной платы около 4,8 млн работников.

Еще в июне Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. Он указал на то, что индексация будет гораздо выше темпов инфляции.