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В Минсельхозе заявили о снижении цен на яйца в ближайшее время
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В Минсельхозе заявили о снижении цен на яйца в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Минсельхоз России ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время. Об этом в среду, 10 января, через пресс-службу министерства «Известиям» сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Титов.

«Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — поделился он.

Кроме того, генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал о необходимости наращивания собственного производства. Он объяснил, что после окончания периода повышенного предновогоднего спроса цены на куриное яйцо стабилизировались и уже пошли вниз в оптовом сегменте.

«В ближайшее время ожидаем их снижения и в рознице. Стоит отметить, что цена на эту продукцию достаточно волатильна и зависит от множества факторов, в том числе сезонного. Так, перед Новым годом и Пасхой она всегда идет вверх, следуя за спросом, а в другие периоды снижается», — указал специалист.

По словам гендиректора, в прошлом году потребление яиц дополнительно увеличилось в связи с ростом платежеспособного спроса. Лахтюхов также обратил внимание, что в птицеводческой отрасли наблюдается существенное повышение зарплат, транспортных расходов и затрат на другие составляющие производства.

«При этом в дальнейшей перспективе необходимо наращивать собственное производство и активнее переходить на долгосрочные контракты между торговыми сетями и производителями. Мы видим понимание этих задач со стороны правительства и ожидаем положительной динамики производства яйца в 2024 году, а также позитивных изменений во взаимодействии ритейла и поставщиков», — подчеркнул эксперт.

В пресс-службе сети розничных супермаркетов «Магнит» также отметили позитивное изменение тренда: в конце декабря большая часть птицефабрик остановили рост отпускных цен, а некоторые начали корректировать свои предложения и предлагать товар по более низкой цене. Кроме того, в компании также указали, что в ряде регионов уже наблюдается снижение цен на яйца, это позволяет говорить о начавшейся стабилизации ситуации.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

В конце 2023 года в России резко выросли цены на куриные яйца. В середине декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что цены на них выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. При этом глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

Тогда же Федеральная антимонопольная служба сообщила, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора. Позднее, 28 декабря, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. Она выразила уверенность, что ажиотаж из-за яиц похож на тот, что был во время пандемии с гречкой и сахаром.

С 1 января Россия обнулила пошлину на импорт куриный яиц, ввозимых в объеме до 1,2 млрд штук. Данное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правила будут действовать до 30 июля 2024 года. В документе объясняется, что благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке планируется стабилизировать цены.

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