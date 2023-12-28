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Абрамченко заявила о стабилизации цен на яйца после Нового года

Абрамченко: цены на яйца в России стабилизируются после Нового года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. Об этом заявила 28 декабря в интервью «РИА Новости» вице-премьер страны Виктория Абрамченко.

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сказала она.

Абрамченко выразила уверенность, что цены снизятся после окончания предновогоднего ажиотажа, который похож на тот, что был во время пандемии с гречкой и сахаром. По ее мнению, сложившаяся ситуация с яйцом объясняется сразу несколькими факторами.

«Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 млрд штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 млн штук», — пояснила вице-премьер.

Она также добавила, что правительство уже приняло меры для стабилизации ситуации на рынке, в частности, договорилось с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц о наращивании объемов производства. А Минсельхоз, в свою очередь, настроил механизм их поддержки.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

Ранее, 18 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора. По его словам, служба проверила 13 производителей и дистрибуторов на предмет сговора. В результате было собрано 285 тыс. различных документов по этому поводу, их сейчас обрабатывают.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ активно работало и продолжает работу над стабилизацией цен на куриные яйца, что уже сейчас приносит результаты.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

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